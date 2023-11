Tennis Alexander Zverev für ATP-Finals qualifiziert

Nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy profitierte der 26-Jährige von den Niederlagen gleich mehrerer Kontrahenten. Der Pole Hubert Hurkacz und der von Boris Becker trainierte Holger Rune verloren ihre Viertelfinals in Paris und können nicht mehr im Ranking am Hamburger vorbeiziehen.