Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Paris das Achtelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich der 21-Jährige in der französischen Hauptstadt gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:4 durch. dpa