Tennis Alexander Zverev verpasst Finaleinzug beim Turnier in Miami

Im Endspiel am Sonntag (Ortszeit) trifft der Bulgare auf Jannik Sinner aus Italien. Der Australian-Open-Sieger gewann in einer Neuauflage des Endspiels von Melbourne mit 6:1, 6:2 erneut gegen Russen Daniil Medwedew. Der 22-Jährige deklassierte Vorjahressieger Medwedew nach nur 1:09 Stunden, nachdem beide sich bei den Australian Open noch in fünf Sätzen 3:44 Stunden gegenübergestanden hatten. „Daniil hat mehr Fehler gemacht als gewöhnlich, und ich habe meine Chance genutzt“, sagte Sinner.