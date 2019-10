Auftaktsieg in Sölden : Alice Robinson: 17-Jährige verblüfft die Alpin-Welt

Auftaktsieg in Sölden

Alice Robinson aus Neuseeland gewann den Saison-Auftakt in Sölden. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa.

Sölden Wenn man als 17 Jahre alte Schülerin aus Neuseeland zum ersten Mal ein Rennen im alpinen Ski-Weltcup gewinnt, ist das mit der ausgelassenen Feierei gar nicht so einfach.

„Ein halbes Bier ist angemessen“, meinte Alice Robinson nach ihrem sensationellen Erfolg in Sölden - wohl wissend, dass sie schon am Montag zurück in die Heimat fliegen muss und noch eine letzte Woche Schule vor sich hat.