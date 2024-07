Tour de France „Alles perfekt“: Pogacar bejubelt historischen Tour-Triumph

Tadej Pogacar verschwand in der Abendsonne der Côte d'Azur in einem weiß-gelben Jubelhaufen und ließ sich von seinen Team-Kollegen leidenschaftlich für seinen historischen Triumph bei der 111. Tour de France bejubeln. „Ich bin sehr glücklich. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich nach zwei harten Jahren in der Tour. Dieses Jahr lief alles perfekt“, sagte der 25-Jährige, nachdem er in Nizza seinen insgesamt dritten Gesamtsieg bei der dreiwöchigen Landesrundfahrt perfekt gemacht hatte.