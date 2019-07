Frankreich-Rundfahrt : Alles Routine bei Tony Martin - Degenkolb und Kittel fehlen

Brüssel Einzig mit der Sprache hapert es bei Tony Martin noch, ansonsten ist der deutsche Radstar für die 106. Tour de France gerüstet.

An seiner Form muss er nicht mehr arbeiten, da sei er in einer „sehr guten Verfassung“. Zum Beweis fuhr er am 28. Juni souverän seinen neunten Meistertitel im Einzelzeitfahren heraus. Alles schon Routine für den 34-Jährigen, fast schon wie jedes Jahr fährt er als Meister zur Tour. Bereits zum elften Mal geht Martin am Samstag in Brüssel bei der Frankreich-Rundfahrt an den Start, seit seinem Debüt 2009 ununterbrochen.