Tennis Altmaier bringt DTB-Team in Davis-Cup-Relegation in Führung

Im anschließenden zweiten Einzel in Mostar steht Yannick Hanfmann der bosnischen Nummer eins Damir Dzumhur gegenüber. Die Entscheidung, ob Deutschland den Verbleib in der Weltgruppe schafft, fällt am Sonntag. Drei Punkte aus maximal fünf Partien sind dafür notwendig.