ATP-Turnier in Köln : Altmaier stellt nach Lehrstunde alles auf den Prüfstand

ATP-Turnier in Köln

Schied in Köln erneut in der ersten Runde aus: Daniel Altmaier. Foto: Jonas Güttler/dpa

Köln Tennis-Aufsteiger Daniel Altmaier will nach seinen beiden Erstrunden-Niederlagen bei den ATP-Turnieren in Köln viele Dinge verändern.

„Ich hatte in drei Monaten nur zwei Tage Pause. Da ist so eine Niederlage menschlich. Aber so etwas darf und soll nicht passieren. Deshalb muss ich jetzt die richtigen Entscheidungen treffen“, sagte der 22-Jährige nach der bitteren 1:6, 0:6-Lehrstunde gegen den Weltranglisten-85. Jegor Gerassimow aus Belarus.