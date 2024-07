Tennis Altmaier verpasst Drittrunden-Einzug in Wimbledon

Am Mittwoch war die Zweitrunden-Begegnung mit dem kanadischen Wimbledon-Halbfinalisten von 2021 wegen des für Wimbledon typischen regnerischen Wetters auf den nächsten Tag verschoben worden. Bei Sonnenschein kam der auf Rasen wenig erfahrene Deutsche erst ab dem dritten Durchgang richtig in Schwung. Dabei hatte er von Anfang an durchaus eine Chance, denn auch Shapovalov wirkte nicht stabil.