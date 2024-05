Tennis Angelique Kerber in Rom locker in Runde drei

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open präsentiert sich Angelique Kerber in guter Form. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin gewann beim Masters-1000-Turnier in Rom gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Weronika Kudermetowa überraschend klar mit 6:3, 6:0 und steht damit in der dritten Runde. Schon in Indian Wells hatte sich Kerber gegen die Russin in zwei Sätzen durchgesetzt. In der ersten Runde der Herrenkonkurrenz bezwang Dominik Koepfer den Italiener Andrea Vavassori mit 6:4, 6:3.