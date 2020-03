Olympische Spiele : Athletensprecher: Mit Absage des Fackellaufs Zeichen setzen

Fordert mit der Absage des Fackllaufs ein Zeichen zu setzen: Max Hartung. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Frankfurt/Main Athletensprecher Max Hartung hat das Festhalten an den olympischen Ritualen in der Vorbereitung auf die Sommerspiele in Tokio angesichts der Coronavirus-Pandemie kritisiert.

„Mit einer Absage des Fackellaufs hätte man ein Zeichen setzen können, dass man während der Pandemie an der Seite der Menschen steht“, sagte der 30 Jahre alte Vorsitzende des Vereins Athleten Deutschland der Deutschen Presse-Agentur.