Tennis-Team-Wettbewerb : ATP Cup: Nadal verzichtet - Djokovic gewinnt

Melbourne Vor dem ersten Auftritt der deutschen Tennis-Herren beim ATP Cup sind die Topstars der Branche ganz unterschiedlich in das Turnier gestartet. Für Novak Djokovic lief es wie gewünscht. Rafael Nadal hatte sich seinen Auftakt ganz anders vorgestellt.

Die Top Zwei der Weltrangliste sind ganz unterschiedlich in die hektische Tennis-Woche vor dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gestartet. Der 34-jährige Nadal ließ den Auftakt beim ATP Cup in Melbourne wegen Rückenproblemen aus. Er und sein Team hätten entschieden, „heute nicht das erste Match des ATP Cup hier in Melbourne zu spielen, da ich einen steifen unteren Rücken habe“, teilte der Weltranglisten-Zweite mit.

Die deutschen Tennis-Herren um Alexander Zverev starten am Mittwoch (00.00 Uhr deutscher Zeit) gegen Kanada in den ATP Cup. In der deutschen Vorrundengruppe gewann am ersten Turniertag der von Djokovic angeführte Titelverteidiger Serbien mit 2:1 gegen Kanada. Nach der 3:6, 4:6-Niederlage von Dusan Lajovic gegen Milos Raonic setzte sich der Weltranglisten-Erste Djokovic, angefeuert von tausenden Fans, gegen Denis Shapovalov mit 7:5, 7:5 durch. Das abschließende Doppel entschieden Djokovic/Filip Krajinovic mit 7:5, 7:6 (7:4) gegen Raonic/Shapovalov für sich.