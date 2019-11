DEL : Auch Eishockey-Nationalspieler fordern Ausländerreduzierung

Düsseldorf Die mögliche Ausländerreduzierung in der Liga bleibt ein viel diskutiertes Thema im deutschen Eishockey. Nationalspieler sind vehement dafür. Auch die Manager haben es eilig mit einer schnellen Lösung. Der Meister verbietet seinen Spielern, sich dazu zu äußern.

„In jeder Mannschaft in der Liga wird so gedacht. Das würde nur helfen“, sagte Stürmer Yasin Ehliz von Red Bull München der Deutschen Presse-Agentur. Auch Marcel Noebels von den Eisbären Berlin äußerte sich am Wochenende entsprechend. „Das ist natürlich gut für die Deutschen. Wenn man auf die nächste Generation sieht, die jetzt nachkommt, wäre das sicherlich ein Vorteil“, sagte Noebels. Beide Stürmer gehören zum Olympia-Silberteam von Pyeongchang 2018.

Seit dem Deutschland Cup am vergangenen Wochenende in Krefeld gibt es eine Debatte über eine mögliche Reduzierung der Ausländerstellen schon zur neuen Saison. Stefan Schaidnagel, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), hatte die DEL aufgefordert, schneller als geplant das Kontingent von aktuell neun Spielern pro Team und Spiel zu reduzieren. Damit sollen mehr Deutsche früh auf hohem Niveau spielen. Dies soll langfristig dem Nationalteam helfen. „So wie das beim Deutschland Cup angesprochen wurde - so denken viele. Auch hier in München“, sagte Ehliz nun.