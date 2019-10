Champions League : Auch ohne Leitwolf Reus zum Sieg: BVB plant Coup in Mailand

Mailand Nach dem hart erkämpften Sieg über Tabellenführer Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga will Borussia Dortmund den nächsten Schritt aus der Bedrängnis machen.

Doch die Aufgabe in der Champions League am Abend (21.00 Uhr/Sky) bei Inter Mailand ist knifflig. Als Handicap könnte sich der Ausfall des Kapitäns erweisen.

PERSONAL: Das Fehlen von Kapitän Marco Reus wiegt schwer. Der an einem grippalen Infekt erkrankte Dortmunder Schlüsselspieler, der trotz ähnlicher Beschwerden beim Sieg gegen Mönchengladbach zum Einsatz gekommen war und sogar für den 1:0-Siegtreffer gesorgt hatte, soll für das Revierderby am kommenden Samstag beim FC Schalke 04 geschont werden. Seine Rolle im zentralen offensiven Mittelfeld dürfte Nationalspieler Julian Brandt einnehmen.

GEGNER: Die hohen Investitionen in den Kader von rund 120 Millionen Euro im Sommer und die Verpflichtung des ehemaligen italienischen Nationaltrainers Antonio Conte haben Inter beflügelt. Nach famosen Saisonstart führten die Nerazzurri (Schwarz-Blauen) zwischenzeitlich die Tabelle der Serie A an. Die erste Niederlage für das Team gab es vor drei Wochen beim unglücklichen 1:2 in Barcelona. Mit dem selben Ergebnis ging danach das Liga-Spitzenspiel gegen Juventus Turin verloren. In den anderen sieben Punktspielen gab es Siege.