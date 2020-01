Biathlon-Weltcup : Auf der letzten Rille aufs Podest: Peiffer lässt Fans jubeln

Oberhof Über den Jahreswechsel waren bei Arnd Peiffer die Bronchien dicht. Sein Start in Oberhof wackelte. Aber er wurde rechtzeitig fit und sorgt für den krönenden Abschluss des Heim-Weltcups. Der Trend geht nach oben, aber es gibt auch Sorgenkinder bei den Biathleten.

„Mit dem einen Fehler zum Schluss war ich so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. Aber ich bin sehr zufrieden“, sagte Peiffer, der im Zielsprint den Franzosen Simon Desthieux um 0,2 Sekunden bezwang. Dabei war der 32-Jährige über den Jahreswechsel krank und hatte nach zwei Arztbesuchen erst kurz vor dem Wochenende grünes Licht für seinen Start erhalten. Nach drei Fehlern musste er sich dann am Sonntag nur dem nun 75-maligen Weltcupsieger Martin Fourcade aus Frankreich geschlagen geben.

Mit insgesamt vier Podestplätzen in sechs Rennen durch Peiffer, Herrmann (2.) und Johannes Kühn (3.) im Sprint sowie Rang drei der Herren-Staffel haben die deutschen Skijäger einen vielversprechenden Start ins neue Jahr hingelegt. Vor allem für die Damen war es nach dem historisch schwachen ersten Trimester ohne Podestplatz ein Schritt in die richtige Richtung.

Doch gut einen Monat vor dem Start der WM im italienischen Antholz am 13. Februar gibt es auch einige Sorgen. Bisher haben bei den Damen nur Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz die WM-Norm erfüllt. Podestplätze sind derzeit wohl nur durch Herrmann und vielleicht Preuß möglich. Doch die 25-Jährige, die nach Erkrankung in Oberhof fehlte, wird zu oft von ihrer labilen Gesundheit ausgebremst. Die Leistungen dahinter sind derzeit noch zu schwach.

Die routinierte Franziska Hildebrand ist völlig außer Form, ein WM-Aus ist nicht ausgeschlossen. Denn mit dem Blick auf die Zukunft stehen selbst bei nicht erfüllter WM-Norm junge Läuferinnen wie Janina Hettich bei den Trainern höher im Kurs. Die Ergebnisse in Oberhof seien zwar ein großer Schritt in die richtige Richtung, „aber es ist noch nicht alles gut. Man merkt, dass die Dichte nicht so da ist, es fehlt an Athleten, die die Lücke schließen können“, sagte Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im ZDF-Sportstudio.