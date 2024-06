NBA-Superstar Auf Nowitzkis Spuren: Doncic und die Chance auf den Titel

Mit Doncic als Anführer - und Maxi Kleber erneut einem Würzburger im Kader - sind sie zurück. Endlich. „Die Fans haben seit 2011 auf diesen Moment gewartet. Wir wollen ihnen geben, was sie verdienen“, sagte der Slowene vor dem ersten Spiel in der Serie gegen die Boston Celtics. Die Gastgeber sind in der deutschen Nacht zu Freitag (2.30 Uhr MESZ) zwar favorisiert, doch die Mavericks sind mehr als nur Außenseiter in den bis zu sieben Partien bis zur Entscheidung.