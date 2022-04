Golf : Aufregung in Augusta: Woods-Comeback beim Masters?

Spielt er oder spielt er nicht? Zumindest auf einer Übungsrunde lochte Tiger Woods in Augusta ein. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Augusta Alle sind aufgeregt und nervös rund um den Augusta National Golf Club. Spielt Tiger Woods? Oder spielt er nicht? Der Superstar kann die Comeback-Frage vor dem Masters-Start nur selbst beantworten.

Tritt Tiger Woods wirklich an? Diese Frage elektrisiert kurz vor dem Start des legendären Masters in Augusta die Golf-Welt.

Entscheidung kurz vor Turnierstart

Doch die Antwort darauf kann nur Tiger Woods selbst geben. Noch hat er sich nicht entschieden. Noch lässt er alle zappeln. „Es wird kurz vor Turnierstart eine Entscheidung geben, ob ich antrete“, teilte er zuvor via Twitter mit. Das Masters beginnt an diesem Donnerstag. Woods besitzt als ehemaliger Champion ein lebenslanges Startrecht.

Eine kleine Meldung über eine geheime Trainingsrunde auf der wunderschönen Anlage an der Magnolia Lane im US-Bundesstaat Georgia vor gut einer Woche löste den riesigen Hype aus. Gemeinsam mit Sohn Charlie und seinem guten Freund Justin Thomas hatte Woods alle 18 Löcher auf dem Kurs gespielt. Am vergangenen Sonntag reiste er erneut nach Augusta, um die Vorbereitung für das Turnier wieder aufzunehmen.

Trainingsrunde heizt Hype noch mehr an

Welcome back to Augusta National, Tiger. #themasters pic.twitter.com/u1iZLapfEe

„Er sah aus wie der Tiger, den wir vor dem Unfall gesehen haben“, schwärmte PGA-Profi Billy Horschel, der Woods in Augusta beim Bälle schlagen zuschaute. Der Golfschwung und die Schnelligkeit seien wieder da. Eilig verbreiteten die Turnierveranstalter dann auch noch einen einminütigen Video-Clip von Woods' Trainingsrunde in den sozialen Netzwerken und heizten den Hype damit noch mehr an.

Eine ganz besondere Liebe

Sein letztes offizielles PGA-Turnier war das Masters im November 2020, das wegen der Corona-Pandemie in dem Jahr nicht zum üblichen Termin im Frühjahr ausgetragen worden war. Im Februar 2021 ereignete sich dann der schwere Unfall. Woods war südlich von Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am rechten Bein erlitten. Drei Wochen lag er im Krankenhaus und danach weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida. Dann begann er mit der Reha.