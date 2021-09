Deutsche Eishockey Liga : Aus DEL-Favoritenduo wird ein Trio - Mannheim sticht heraus

Düsseldorf Die Adler Mannheim gehen nach Meinung der Trainermehrheit als Top-Favorit in die DEL-Saison. Neben München als üblichem Hauptkonkurrenten gibt es aber ein neues Top-Team - und ein selbst ernanntes.

Vor dem Saisonstart am Donnerstag setzen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur nur noch zwei Trainer auf diese Formel. Auch wenn sich die Mehrheit auf die Adler festlegt, scheint aus dem bisherigen Duo ein Trio geworden zu sein. Auch Titelverteidiger Eisbären Berlin hat nach Meinung vieler Experten erneut eine realistische Chance.

Anders als in den vergangenen Jahren nannten immerhin drei der 15 Trainer die Eisbären auch in einem Atemzug mit den üblichen Verdächtigen Mannheim und München. Eisbären-Coach Serge Aubin erklärte zudem die Titelverteidigung zum Saisonziel. „Diese Frage zu beantworten ist schwer. Aber ohne sich selbst Ziele zu setzen, wird man nichts erreichen. Von daher wollen wir unser letztes Spiel gewinnen“, sagte der Meistercoach vor dem Auftakt am Donnerstag im Spitzenspiel gegen München (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport), zu dem nun auch wieder Zuschauer zugelassen sind. Rund 6500 Eishockey-Fans könnten wieder dabei sein.

Forsche Ansagen kamen ansonsten nur von zwei Trainern. Einigermaßen erwartbar war das von Münchens Coach Don Jackson vorgetragene Ziel: „Wir werden Meister. Das ist unser Anspruch.“ Dafür muss sich der EHC indes steigern. In der Vorsaison, die coronabedingt stark verkürzt und ohne Zuschauer stattfand, scheiterte der vom österreichischen Brauseunternehmen großzügig finanziell unterstützte Club bereits im Playoff-Viertelfinale am ERC Ingolstadt. Zumindest auf dem Papier ist Münchens Kader nicht unbedingt besser geworden, auch auf der wichtigen Torhüterposition scheinen Mannheim und Berlin deutlich besser besetzt zu sein.

Personell aufgerüstet haben die Iserlohn Roosters, was deren Coach Brad Tapper zu einer bemerkenswerten Aussage veranlasste. „Da wir jedes Spiel gewinnen wollen, ist es die logische Konsequenz, dass die Iserlohn Roosters deutscher Meister werden“, sagte der 43 Jahre alte Kanadier. Das war mutig und eine Einzelmeinung. In der DEL kamen die Sauerländer bislang nie über das Playoff-Viertelfinale hinaus.

Dies liegt vor allem auch an den bemerkenswerten Neuzugängen nach der Enttäuschung des Vorjahres. „Sicherlich wird jeder Club in Zeiten der Pandemie auch so haushalten, dass er wirtschaftlich in der Lage ist, die Saison zu bestreiten“, sagte Geschäftsführer Daniel Hopp, Sohn des SAP-Gründers Dietmar Hopp, angesprochen auf die Aktivitäten der Adler, obschon nach wie vor kein Team eine Saison seriös mit Zuschauern durchplanen kann.