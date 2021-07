ATP-Turnier in Hamburg : Aus für Kohlschreiber und Koepfer am Rothenbaum

Aus für Kohlschreiber und Koepfer am Rothenbaum

ATP-Turnier in Hamburg

Aus im Achtelfinale in Hamburg: Philipp Kohlschreiber. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg Nach dem Achtelfinale ist kein deutscher Tennisspieler mehr beim ATP-Turnier am Rothenbaum dabei. Als Attraktionen bleiben nun Topfavorit Tsitsipas und der zweimalige Turniersieger Bassilaschwili.

Das ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Als letzte DTB-Spieler schieden Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer im Achtelfinale aus.

Der Augsburger Kohlschreiber verlor bei den Hamburg European Open gegen den an sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic nach 2:25 Stunden 5:7, 6:4, 3:6. Später unterlag Koepfer aus Furtwangen dem Turnierfavoriten und French-Open-Finalisten Stefanos Tsisipas mit 6:7 (2:7), 3:6.

Tokio-Starter Koepfer (27) verlangte dem in Hamburg an eins gesetzten Weltranglistenvierten aus Griechenland mit hohem Einsatz alles ab. Der Linkshänder agierte selbstbewusst und zwang den Favoriten nach vier abgewehrten Satzbällen in den Tiebreak, den Tsitsipas dann aber klar gewann. Im zweiten Durchgang machte der Favorit mit zwei Breaks alles klar. „Ich habe einen guten Job gemacht und kann viel Gutes aus dem Match mitnehmen“, sagte Koepfer nach seinem 1:45-Stunden-Fight.