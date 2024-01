Australian Open Aus ja, Rückschlag nein: Kerber trotzdem mit Zuversicht

Spätestens bei den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami im Frühjahr will Kerber wieder angreifen. Ob sie davor auch in Doha oder Dubai spielt, steht noch nicht fest. Erst einmal möchte Kerber die Erfahrungen ihrer ersten längeren Reise mit Kind und Familie reflektieren. Ihr erstes Fazit der Phase Kerber 2.0 fiel trotz des Ausscheidens positiv aus. „Es hat alles gut funktioniert. Es war so, wie ich es mir vorgestellt habe.“