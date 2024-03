Ski alpin Ausfall: Odermatt verpasst perfekte Riesenslalom-Saison

Aus dem deutschen Team hatte sich nur Alexander Schmid für das Saisonfinale in Österreich qualifiziert. Der Allgäuer, der in diesem Winter nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben hatte, landete auf dem 15. Platz (+1,83). Am Sonntag will Teamkollege Linus Straßer im Slalom (10.30/13.30 Uhr) um den Sieg mitfahren.