Ski alpin : Ausrufezeichen zum Auftakt: Ski-Star Shiffrin brilliert

Sölden Mikaela Shiffrin gewinnt beim Saisonstart auf dem Rettenbachferner vor ihren beiden vermutlich schärfsten Rivalinnen im Gesamtweltcup. Die Deutschen nehmen bei der Show Nebenrollen ein.

Mikaela Shiffrin strahlte über das ganze Gesicht. „Unglaublich“ fühle sich das an, sagte die Ausnahme-Skirennfahrerin nach ihrem Sieg beim alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden.

Für Shiffrin, die langjährige Dominatorin, wäre es schon der vierte. Vergangene Saison hatte sie sich auf die Technik-Rennen fokussiert und die große Kristallkugel damit quasi direkt abgeschenkt. Diesen Winter aber will sie in allen Disziplinen wieder vorne mitmischen. „Ich hatte ein gutes Sommertraining“, berichtete die zweifache Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin - und bestätigte das mit ihrer starken Vorstellung beim Auftakt im Ötztal gleich mal.

Wichtige Punkte für die Olympia-Teilnahme peilt am Sonntag auch das Allgäuer Trio Stefan Luitz, Alexander Schmid und Julian Rauchfuß an. Die Favoriten auf den ersten Saisonsieg bei den Herren sind aber andere: Gesamtweltcupgewinner Alexis Pinturault aus Frankreich und der Schweizer Marco Odermatt etwa. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde verzichtet nach seinem Kreuzbandriss vor neun Monaten noch auf einen Start und konzentriert sich auf die ersten Speed-Rennen in Lake Louise (Kanada) Ende November. Am Samstag hatte der Freund von Shiffrin aber auch als Zuschauer am Streckenrand seine helle Freude.