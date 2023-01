Grand-Slam-Turnier : Australian Open: Otte, Korpatsch, Lys und Altmaier raus

Für Oscar Otte war bei den Australian Open bereits in der ersten Runde Endstation. Foto: Frank Molter/dpa

Melbourne Kein guter Start in die Australian Open: Die deutschen Tennisprofis warten in Melbourne noch auf den ersten Sieg.

Missglückter Auftakt bei den Australian Open: In den ersten vier Matches mit deutscher Beteiligung hat es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres keinen Sieg gegeben. Die Tennisprofis Oscar Otte, Daniel Altmaier, Tamara Korpatsch und Eva Lys kassierten Erstrunden-Niederlagen.

Der Kölner Otte (29) musste sich gegen den chinesischen Qualifikanten Shang Juncheng überraschend mit 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 geschlagen geben. Der Davis-Cup-Spieler fand gegen den erst 17-Jährigen von Beginn an überhaupt nicht ins Match. „Ich stand gefühlt wie eine Mülltonne auf dem Platz und habe es einfach überhaupt nicht hinbekommen, mal einen vernünftigen Return mit der Rückhand reinzuspielen“, sagte der Davis-Cup-Spieler.

Altmaier (24) zog trotz einer ab dem dritten Satz starken Vorstellung gegen den an Nummer 16 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) den Kürzeren. Tiafoe bekommt es nun in der zweiten Runde mit Otte-Bezwinger Shang zu tun.

Die 27-Jährige Korpatsch hatte gegen die frühere US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu aus Großbritannien mit 3:6, 2:6 das Nachsehen. Die Hamburgerin Lys gewann gegen die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa zwar den ersten Satz, unterlag am Ende aber angeschlagen mit 6:2, 0:6, 2:6. Die 21-Jährige, die dank drei überzeugenden Siegen in der Qualifikation erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, musste sich im zweiten Satz am rechten Handgelenk behandeln lassen.