Australian Open : Australiens Regierung weist Kritik im Fall Djokovic zurück

Melbourne „Er kann jederzeit gehen, und der Grenzschutz wäre dabei behilflich“ - die Vorwürfe aus dem Lager von Novak Djokovic will Australiens Innenministerin nicht gelten lassen.

Djokovic seit Tagen in der Kritik

Der Mitte 2020 von einer Corona-Infektion genesene Serbe hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen und um seinen Impfstatus stets ein Geheimnis gemacht. Als er am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Melbourne landete, sah der Grenzschutz die Einreiseregeln in seinem Fall als nicht erfüllt an - so dass der Weltranglisten-Erste zwei Nächte in einem Hotel für Ausreisepflichtige verbringen musste, in dem auch abgelehnte Asylbewerber untergebracht sind. Djokovic hat dagegen geklagt. Ein Gericht in Melbourne will am Montag eine Entscheidung fällen.