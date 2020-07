Tokio 2021 : Bach: Wollen kein Olympia „hinter verschlossenen Türen“

Lausanne Das Internationale Olympische Komitee will Sommerspiele ohne Zuschauer in Tokio 2021 unbedingt vermeiden.

„Olympische Spiele hinter verschlossenen Türen ist etwas, das wir nicht wollen“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach nach einer Exekutivsitzung in Lausanne. Die Organisatoren der wegen der Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr verschobenen Tokio-Spiele würden derzeit eine „Vielzahl von Szenarien“ prüfen, um die Austragung von Olympia in Japan zu sichern. „Wir arbeiten an einer Lösung“, sagte Bach.