IOC-Präsident : Bach zu Olympia-Verschiebung: „Nicht aus dem Bauchgefühl“

Berlin IOC-Präsident Thomas Bach hat den Vorwurf einer zu zögerlichen Haltung vor der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurückgewiesen.

Er könne die Emotionen gut nachvollziehen, sagte der 66-Jährige in einem Interview der „Welt am Sonntag“. „Als Verantwortungsträger darf man in solchen emotionalen Situationen aber nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden“, meinte der Funktionär weiter, „schließlich geht es um das langfristige Überleben der Olympischen Spiele und um das Kulturgut Olympische Spiele.“