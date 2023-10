Sportpolitik Bachs Spiel auf Zeit: Die IOC-Session und die Russland-Frage

Zwar suspendierte der Dachverband Russlands Olympisches Komitee, weil das ROC die vier annektierten ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk als Mitglieder aufgenommen hat. Doch dieser von der IOC-Spitze verurteilte Bruch der Olympischen Charta und die Streichung der finanziellen Unterstützung für das ROC soll ausdrücklich keine Folgen für die Frage haben, die den Weltsport seit Monaten spaltet: Dürfen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und seinem Unterstützer Belarus trotz des Angriffskriegs in der Ukraine an den Sommerspielen in Paris teilnehmen oder nicht?