später lesen Weltcup in Kuusamo „Back in the game“: Severin Freund nach Rückkehr glücklich FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern

Teilen



So glücklich hat Severin Freund nach so einem bestenfalls durchschnittlichen Abschneiden wohl noch nie in die Kamera gestrahlt. Von Patrick Reichardt, dpa