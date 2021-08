Olympia : Bahnrad-Duo Friedrich/Hinze hat Teamsprint-Silber sicher

Izu Die beiden Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze stehen bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben im Finale.

Das Duo besiegte am Montag im Izu Velodrome in 31,905 Sekunden mit der zweitschnellsten Zeit die beiden Ukrainerinnen Ljubow Bassowa und Olena Starikowa. Im Finale treffen sie nun auf die Chinesinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi, die in 31,804 Weltrekord fuhren. Silber ist Hinze und Friedrich aber sicher.