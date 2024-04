Radsport Baskenland-Rundfahrt: Roglic weiter im Gelben Trikot

Die Baskenland-Rundfahrt, die am Samstag in Eibar endet, ist hochkarätig besetzt. Lediglich der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar ist von den Spitzen-Rundfahrern nicht dabei. Am Mittwoch wird es für die Fahrer auf der dritten Etappe deutlich strapaziöser. Auf dem Weg von Ezpeleta nach Altsusa über 160 Kilometer warten gleich sechs Bergwertungen.