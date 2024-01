Basketball Basketball-Star Doncic gelingt 73-Punkte-Spiel in NBA

Basketball-Starspieler Luka Doncic hat sich mit einer außergewöhnlichen Leistung in den Bestenlisten der NBA verewigt. Der 24 Jahre alte Spielmacher zeigte beim 148:143 seiner Dallas Mavericks bei den Atlanta Hawks ein hervorragendes Spiel und legte 73 Punkte, zehn Rebounds und sieben Assists auf. 73 Zähler in einer Partie sind die vierthöchste Ausbeute in der Liga-Geschichte. Besser waren zuvor nur Wilt Chamberlain (100 Punkte), Kobe Bryant (81) und ein weiteres Mal Center Chamberlain (78).