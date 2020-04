Wie einst Nowitzki : Basketballerin Sabally spielt künftig in Dallas

Satou Sabally spielt zukünftig in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Foto: Eric Evans/Wasserman Media Group/dpa.

New York Die 21 Jahre alte Satou Sabally ist so früh wie keine Deutsche vor ihr von einem WNBA-Team im Draft gezogen worden und spielt zukünftig in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Wie der inzwischen nicht mehr aktive Superstar Dirk Nowitzki ist Sabally zukünftig in Dallas zu Hause.

Die Wings entschieden sich mit dem zweiten Pick bei der Spielerinnenverteilung für die in Berlin aufgewachsene Athletin. Die Nationalspielerin war in den vergangenen drei Jahren in Oregon in der College-Mannschaft.

„Ich hoffe, dass ich Dallas auf die Karte bringen kann, so wie er“, sagte Sabally dem TV-Sender ESPN, als sie nach Nowitzki gefragt wurde. „Er hatte so einen großen Einfluss auf den deutschen Basketball und ich hoffe, das werde ich auch haben.“

Dallas wählte an 21. Stelle zudem Luisa Geiselsöder aus Nördlingen. An 22. Position sicherten sich die Los Angeles Sparks überraschend früh die Dienste von Leonie Fiebich, die zuletzt für den TSV Wasserburg aktiv war. Damit hat sich die Zahl der deutschen Basketballerinnen, die einen Vertrag in der WNBA bekommen haben, von drei auf sechs verdoppelt.

Der Draft hätte eigentlich in New York stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war es aber eine virtuelle Veranstaltung. Die neue Saison hätte am 15. Mai beginnen sollen, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben.