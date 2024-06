Tennis „Battle of the Besties“: Sabalenka schlägt Freundin Badosa

Turnier-Mitfavoritin Aryna Sabalenka hat das Tennis-Duell mit ihrer Freundin Paula Badosa klar für sich entschieden und ist bei den French Open ins Achtelfinale eingezogen. Die Belarussin gewann das „Battle of the Besties“, wie die Veranstalter das Drittrunden-Match beworben hatten, am Samstag mit 7:5, 6:1.