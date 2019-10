Champions League : Bayer gegen Ronaldo „nicht schrecklich, aber auch nicht gut“

Turin Lukas Hradecky traf ein ziemlich passendes Fazit. „Komplett schrecklich war es nicht“, sagte der Torhüter von Bayer Leverkusen nach dem 0:3 (0:1) in der Champions League bei Juventus Turin: „Aber richtig gut eben auch nicht.“

Die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals sind nun schon ziemlich gering. „Jetzt sind zwei Spiele in die Hose gegangen. Deshalb müssen wir in Madrid fast schon gewinnen“, sagte Abwehrchef Sven Bender mit Blick auf das kommende Spiel bei Atlético am 22. Oktober: „Und das traue ich der Mannschaft zu.“ Am Dienstagabend hatte Bender am Ende „ein ziemlich komisches Gefühl. Du hast gespürt, dass hier was möglich ist. Und am Ende verlierst du doch 3:0, und das auch verdient.“