Bundesliga : Bayern bleibt nach Werner-Fehlschuss vorne

München Eine starke erste Halbzeit genügt dem FC Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig nicht zum Sieg. Nach der Nullnummer in München ist das Titelrennen der Bundesliga weiter offen.

Bei seiner Direktabnahme in der 63. Minute hatte er freistehend am Tor von Nationalmanschaftskollege Manuel Neuer vorbeigeschossen. „Es gibt keinen großen Vorwurf. Es ist nicht so einfach, er hat sich bei seiner Auswechslung entschuldigt“, sagte Nagelsmann. Durch das 0:0 vor 75.000 Zuschauern in München bleibt der Titelkampf der Fußball-Bundesliga völlig offen. „Ich glaube, das Unentschieden geht in Ordnung“, befand Bayern-Kapitän Neuer.