Bundesliga : Bayern bleibt vorne: Leipzigs Werner vergibt im Topspiel

München Eine starke erste Halbzeit genügt dem FC Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig nicht zum Sieg. Nach der Nullnummer in München ist das Titelrennen der Bundesliga weiter offen.

Im Torlos-Topspiel vergab der Topstürmer von RB Leipzig die Riesenchance, als er bei seiner Direktabnahme in der 63. Minute freistehend am Tor von Nationalmanschaftskollege Manuel Neuer vorbeischoss. Nach dem 0:0 vor 75.000 Zuschauern in München bleibt der Titelkampf völlig offen. „Jetzt sind wir Zweiter, können von hinten angreifen, vielleicht schaffen wir es dann auch noch“, sagte Werner.