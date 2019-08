Bundesliga-Auftakt : Bayern kleckern gegen Hertha und klotzen mit Coutinho

München Als Gewinner durften sich nach Bayerns ungewohnter Fehlzündung im Bundesliga-Eröffnungsspiel immerhin die Bosse fühlen.

„Dieser Spieler ist ein Topspieler. Wir wollten einen Spieler, der unser Offensivpotenzial mit seiner technischen Qualität noch aufwertet“, sagte Rummenigge über den 27 Jahre alten Samba-Kicker, für den der FC Barcelona vor einem Jahr über 140 Millionen Euro an den FC Liverpool zahlte. In England nannten sie ihn „Little Magician“ (kleiner Magier). „Mit diesem Spieler bieten wir unseren Fans etwas Spektakuläres“, schwärmte Salihamidzic. Der mit einem Schlag beendete Transferstau erfüllte den Sportdirektor mit Genugtuung. „Wir haben ein großes Stück Arbeit getan“, sagte Salihamidzic stolz.

Speziell er als Endverwerter der Dribblings und Vorlagen. „Wir sind sehr zufrieden“, lobte Lewandowski die Bosse, die in der Kritik standen, weil ein Transfer-Coup lange auf sich warten ließ. „Ich kenne Coutinho als überragenden Fußballer. So eine Neuverpflichtung tut uns unheimlich gut“, sagte Nationalverteidiger Niklas Süle.

Auch Rummenigge reagierte nachsichtig. „Es nutzt nichts, wenn wir lamentieren. In den nächsten Spielen werden wir schon einfahren, was wir heute leider nicht geschafft haben, den Sieg.“ Der Chef dachte dabei bestimmt an einen Sieg in einer Woche beim FC Schalke - dann mit Bundesliga-Rückkehrer Perisic und dem neuen Liga-Star Coutinho.