DFB-Pokal : Bayern, Leverkusen, Union und Saarbrücken im Viertelfinale

München Der FC Bayern war im DFB-Pokal gegen Hoffenheim im Glück. Um den Einzug ins Halbfinale kämpfen auch Bayer Leverkusen und Aufsteiger Union Berlin. Außenseiter in der Runde der letzten Acht ist Viertligist 1. FC Saarbrücken.

Der FC Bayern München hat zum 13. Mal in Folge das Pokal-Viertelfinale erreicht und ist für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig gerüstet.

Vier Tage vor dem Gipfeltreffen am Sonntag gewann der Rekordpokalsieger gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 4:3 (3:1). Beim Heimsieg gegen die Kraichgauer, die im Oktober in München in der Bundesliga noch gewonnen hatten, wurden die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach zwei schnellen Eigentoren durch Jérôme Boateng (8.) und Benjamin Hübner (13.) erzielten Thomas Müller (20.) und Robert Lewandowski (36./80.) die weiteren Bayern-Tore zur eigentlich sicheren 4:1-Führung. Die beiden späten Treffer von Munas Dabbur (82./90.+2) machten die Partie aber noch einmal spannend.