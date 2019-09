Bundesliga am Samstag : Bayern mit Boateng und Gnabry gegen Köln - Müller nur Ersatz

Serge Gnabry (l) wird beim FC Bayern München von Beginn an spielen. Foto: Hendrik Schmidt.

München Der FC Bayern München spielt in der Fußball-Bundesliga wieder mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic in der Startelf gegen den 1. FC Köln. Thomas Müller sitzt wie beim 3:0 in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League zunächst auf der Bank.

