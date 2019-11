Bayers Kampf um die Ehre - Kein Glaube an ein Wunder

Leverkusen An das Champions-League-Wunder glaubt niemand mehr ernsthaft, stattdessen steht Bayer Leverkusen vor einem echten Charaktertest. Obwohl mit dem Heimspiel gegen Atlético Madrid erst die Rückrunde der Gruppenphase beginnt, ist die Werkself quasi schon ausgeschieden.

Deshalb geht es am Mittwoch (21.00/DAZN) vor allem um drei wichtige Dinge: Um die Ehre nach bisher null Punkten und keinem selbst erzielten Tor. Um neues Selbstvertrauen und Geschlossenheit für die Fußball-Bundesliga. Und ums Überwintern in der Europa League.

„Wir müssen alles versuchen, damit wir Dritter werden“, fordert Sportchef Rudi Völler. Und auch Stürmer Kevin Volland spricht von nichts anderem mehr. „Wir wollen ja noch in die Europa League kommen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir gewinnen, zumindest aber nicht verlieren“, sagt Volland und gewinnt der Situation etwas Gutes ab. Denn taktieren sollte nun keine Option sein. „Wir haben nicht mehr so viel zu verlieren. Deswegen können wir mutig auftreten und mit offenem Visier spielen.“

Nach sieben Pflichtspielen mit nur einem Sieg - einem mühsamen 1:0 im Pokal gegen Bundesliga-Schlusslicht Paderborn - und dem Absturz auf Rang zehn der Liga ist die Zeit der Ausreden in Leverkusen vorbei. Nach dem 1:2 gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach am Samstag kritisierte Völler die Spieler Wendell („Es gibt, glaube ich, keinen Bundesliga-Spieler, der so viel ausrutscht“) und Leon Bailey („Die Rote Karte war blöd und völlig unnötig“). Trainer Peter Bosz sprach von der „schlechtesten Halbzeit, seit ich hier bin“.