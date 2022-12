Ski alpin : Beat Feuz tritt im Januar nach Kitzbühel-Abfahrten zurück

Berlin Der Schweizer Ski-Star Beat Feuz beendet im kommenden Januar seine Karriere. Der 35-Jährige will sich nach den beiden Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel vom aktiven Rennsport zurückziehen.

„Nach 16 Jahren im Weltcup werde ich am Samstag, 21. Januar, meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal genießen zu können“, sagte Feuz am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung. Seine körperlichen Grenzen seien nun erreicht.