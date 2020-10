Topfavorit gibt auf : Beckenbruch nach Sturz: Thomas steigt beim Giro aus

Catania Radprofi Geraint Thomas hat beim 103. Giro d'Italia wegen der Folgen eines schweren Sturzes bereits vor der vierten Etappe aufgegeben.

„Es ist so frustrierend. Ich habe so viel Arbeit in dieses Rennen gesteckt“, wird Thomas in der Mitteilung seines Rennstalls zitiert. „Ich habe alles getan, was ich konnte, und fühlte mich genauso gut, wenn nicht sogar besser in Form als bei meinem Tour-Sieg.“