Vierschanzentournee Beckham und Bergisel: Wellinger auf der Schicksalsschanze

Selbstbewusst wie einst Beckham auf dem Rasen lässt sich Wellinger von dieser Historie nicht beeindrucken. „David Beckham ist ein Weltstar, der im Prinzip ja eigentlich nur kicken wollte. Der Werdegang in Manchester - junger Spieler, dann zum Star gereift mit England, dann der Buhmann der ganzen Nation oder der ganzen Welt gewesen“, begann Wellinger nach der Qualifikation in Innsbruck. „Sich aus so einem Loch wieder herauszukämpfen, das interessiert mich an so Geschichten“, fügte der 28-Jährige an.