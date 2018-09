später lesen Tennis Bei den US Open wird es ernst: Achtelfinale beginnt FOTO: Jason Decrow FOTO: Jason Decrow Teilen

Die Titelverteidiger Rafael Nadal und Sloane Stephens sind am ersten Achtelfinal-Tag der US Open gefordert, in Serena Williams und Juan Martin del Potro treten heute zwei weitere ehemalige Champions von New York an. dpa