ATP-Turnier auf Rasen Berrettini verpasst dritten Tennis-Titel in Stuttgart

Draper wird damit in der Tennis-Weltrangliste am Montag erstmals unter die Top 30 vorrücken, zudem wird er zum ersten Mal die britische Nummer eins. Berrettini hätte mit seinem nächsten Stuttgart-Titel nach 2019 und 2022 mit Rafael Nadal gleichziehen können. Der spanische Tennisstar hatte sich 2005, 2007 und 2015 in die Siegerliste eingetragen.