Wintersport Biathlet Bö feiert 75. Weltcupsieg und holt Gesamtweltcup

Bester Deutscher war Philipp Nawrath als Elfter. Bei nur einem Fehler hatte er über zwei Minuten Rückstand. „Es war extrem schwer. Ich habe schon von Anfang an gemerkt, es geht nicht so gut voran. Insgesamt habe ich schon noch eine gute Form. Daher war es ungewöhnlich, nachdem es gestern so gut war, dass es heute nicht ganz so gut lief in der Loipe“, sagte Nawrath.