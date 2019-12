Auftakt in Östersund : Biathlet Doll: „Kein so toller Saison-Einstieg“

Biathlet Doll: „Kein so toller Saison-Einstieg“

Auftakt in Östersund

Nicht zufrieden mit dem Weltcup-Auftakt: Benedikt Doll. Foto: Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa.

Östersund Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat die deutschen Biathleten nach ihrem durchwachsenen Start in den WM-Winter in die Pflicht genommen.

„Es ist kein so toller Saison-Einstieg, das muss man schon so ehrlich sagen“, sagte Doll beim Weltcup-Auftakt in Östersund: „Wir machen uns aber noch keine Sorgen, denn wir haben gut trainiert. Wir müssen es jetzt aber auch mal hinbekommen.“