Wintersport Biathlet Doll meldet sich mit Platz zwei in Oslo zurück

Doll, der seine Karriere Ende März beenden wird, machte er zu Beginn deutlich besser als noch am Freitag. Mehr als neun Minuten Rückstand hatte der Schwarzwälder nach sieben Schießfehlern im Einzel, Platz 74 war seine schwächste Position in rund 13 Jahren im Weltcup. „Mir hat das ziemlich gestunken, aber es geht weiter und ich schaue lieber nach vorn“, sagte Doll im ZDF: „Ich hatte heute wesentlich mehr Spaß und bin super glücklich mit dem zweiten Platz. So kann es weitergehen.“