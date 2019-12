Weltcup in Frankreich : Biathlet Peiffer Siebter beim fünften Saisonsieg von Bö

Weltcup in Frankreich

Arnd Peiffer kam beim Massenstartrennen in Frankreich als Siebter ins Ziel. Foto: Kerstin Joensson/AP/dpa.

Le Grand-Bornand Die deutschen Biathleten haben im ersten Massenstart-Wettkampf der Saison eine ordentliche Leistung gezeigt.

Fehlerfrei am Schießstand blieb Johannes Kühn, hatte aber Pech, dass er kurz nach dem Start einen gebrochenen Ski wechseln musste. Der 28-Jährige beendete das letzte Weltcup-Rennen des Jahres auf Rang 14.

„Es hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Die Strecke war so, dass sie in der Mitte einigermaßen laufbar war, links und rechts hat man sich fast überschlagen. Dann ist die Strecke auch etwas eng, für den Massenstart also völlig ungeeignet“, sagte Peiffer.