Weltcup in Kontiolahti : Biathlet Peiffer sprintet auf Platz zwei - Herrmann Fünfte

Kontiolahti Bei den deutschen Biathleten läuft's. Arnd Peiffer wird im Sprint von Kontiolahti Zweiter. Mit seiner neuen Waffe fühlt sich der 33-Jährige gleich wohl. Ein weiterer Deutscher schafft die WM-Norm, während die Frauen um Denise Herrmann nicht auf dem Podest landen.

„Ich bin froh, dass es am Schießstand so gut geklappt hat. Das freut mich vor allem“, sagte Peiffer, der aber auch zugab: „Ich bin das Rennen fast ein bisschen zu aggressiv angegangen.“ Doch am Ende reichte die Kraft doch noch. Der Routinier, der bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang überraschend Sprint-Gold geholt hatte, steigerte sich nach den Plätzen 17 (Einzel) und sieben (Sprint) am Auftakt-Wochenende erneut. Sicher brachte der älteste Athlet im deutschen Team alle zehn Schüsse ins Ziel und zeigte auf den WM-Strecken von 2015 eine vollauf überzeugende Vorstellung.

Auch Herrmann hatte im Sommer an ihrer Waffe getüftelt - und schaffte es mit 47,6 Sekunden Rückstand wieder in die Spitze. Allerdings leistete sich die frühere Langläuferin einen Patzer beim letzten Schuss und konnte auch in der Loipe nicht so glänzen wie gewohnt. „Ich fühle mich eigentlich gut in Schuss. Das ist schon ärgerlich, dass ich gerade im Laufen was liegen lasse“, sagte Herrmann.